Во время наводнения на Горьковском шоссе функционируют около 30 гидрологических станций.

2026-03-13 11:12
Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали выполняют запланированные действия по предотвращению аварий при пропуске паводковых вод. На основных путях обустроено 28 гидрологических станций, расположенных в местах, наиболее уязвимых для эрозии.

Согласно экспертным оценкам, в рамках Горьковской магистрали, территории Нижегородской и Владимирской областей, а также Республики Татарстан находятся в зоне риска. Стоит отметить, что именно в этих регионах зимой 2025/2026 годов снежный покров значительно превысил многолетние климатические показатели.

Была проведена проверка готовности дренажных и водопропускных сооружений: кюветов, лотков, нагорных и дренажных канав, русел мостов и водопропускных труб, включая те, что находятся под автомобильными дорогами в районе железнодорожных переездов. Вместе с владельцами инфраструктуры было осмотрено и проверено 37 дамб, 61 водоем, 28 рек и 14 автодорог.

Работники железной дороги продолжают убирать снег и лед с почти 4,7 км дренажных канав и кюветов, а также с 1,8 тыс. технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб.

Напомним: для предотвращения и устранения последствий эрозии и повреждений инфраструктуры было сформировано 28 антиэрозионных поездов, в которые включены 185 вагонов с запасом 2,25 тыс. куб. м щебня, 1,5 тыс. куб. м бутового камня и 80 куб. м лесоматериалов.

Меры по предотвращению паводков проводятся с целью обеспечения безопасности движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали в период интенсивного таяния снега и ледохода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

