Забайкальская железнодорожная компания напоминает о необходимости соблюдения процедуры проверки при входе на станционные территории.
2026-03-1309:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Железная дорога Забайкалья напоминает, что в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 4 февраля 2025 года № 34, для обеспечения безопасности на железнодорожных станциях, посетитель (пассажир) должен:
поместить в досмотровые лотки (корзины) предметы, содержащие металл, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, фото-, видео-, кино-, радиоаппаратуру, которые находятся у него;
положить в досмотровые лотки (корзины) другие вещи, находящиеся у человека, на конвейер рентгеновского телевизора;
проходить через рамку стационарного металлодетектора.
Обратите внимание, что все мелкие предметы, включая мобильные телефоны, ключи и другие предметы, содержащие металл, проверяются с помощью рентгеновского телевизора.
Просим учесть время на досмотр и прибывать на станции для посадки на поезда и встречи пассажиров заранее, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
