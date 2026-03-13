Забайкальская железнодорожная компания напоминает о необходимости соблюдения процедуры проверки при входе на станционные территории.

09:19

Железная дорога Забайкалья напоминает, что в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 4 февраля 2025 года № 34, для обеспечения безопасности на железнодорожных станциях, посетитель (пассажир) должен:

поместить в досмотровые лотки (корзины) предметы, содержащие металл, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, фото-, видео-, кино-, радиоаппаратуру, которые находятся у него;

положить в досмотровые лотки (корзины) другие вещи, находящиеся у человека, на конвейер рентгеновского телевизора;

проходить через рамку стационарного металлодетектора.

Обратите внимание, что все мелкие предметы, включая мобильные телефоны, ключи и другие предметы, содержащие металл, проверяются с помощью рентгеновского телевизора.

Просим учесть время на досмотр и прибывать на станции для посадки на поезда и встречи пассажиров заранее, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.