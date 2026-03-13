В 2026 году было зарегистрировано 3 аварии на железнодорожных переходах Южно-Уральской железной дороги.

09:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала текущего года на Южно-Уральской железной дороге зарегистрировано 3 аварии на железнодорожных переездах. Все эти происшествия произошли в Челябинской области.

Первое ДТП случилось на переезде между Постом Восточный и станцией Чурилово. Водитель легковушки выехал на рельсы перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком малым, чтобы избежать столкновения.

Второй инцидент произошел на переезде между станциями Анбашская и Пирит, где автомобиль выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист попытался экстренно затормозить, но, как и в первом случае, расстояние было недостаточным, и столкновение не удалось предотвратить.

Третий случай ДТП произошел на переезде возле станции Устиново, где легковой автомобиль столкнулся с вагоном движущегося грузового поезда.

За первые 2 месяца 2026 года на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зафиксировали 16 нарушений ПДД со стороны водителей. Все данные о выявленных нарушениях были переданы в ГИБДД.

Хотим напомнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении. Нельзя выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Также запрещено проезжать, если видно приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.