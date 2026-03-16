Акционерное общество «ФГК» и Автономная некоммерческая организация «Евразийская агрологистика» оформили документ о долгосрочном взаимодействии и совместной работе.

16:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Публичное акционерное общество «Федеральная грузовая компания» и Автономная некоммерческая организация «Евразийская агрологистика», способствующая развитию агропромышленного сектора, заключили меморандум о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве.

Момент подписания документа произошел во время российско-китайского логистического бизнес-форума под названием «Новые горизонты и возможности». Подписи под меморандумом оставили генеральный директор ПАО «ФГК» Дмитрий Мурев и генеральный директор АНО «Евразийская агрологистика» Алевтина Кириллова.

Меморандум был подписан с целью совместной работы над проектом «Евразийский агроэкспресс», который направлен на развитие контейнерных и мультимодальных ускоренных перевозок аграрных и продовольственных товаров стран, входящих в Евразийский экономический союз.

«Сегодня мы совершили важный шаг к реализации глобальных стратегических инициатив, направленных на развитие евразийской логистики. Заключение меморандума в будущем даст возможность ПАО «ФГК» участвовать в перевозках продукции агропромышленного комплекса с использованием собственного подвижного состава из Российской Федерации и Республики Беларусь в Центральную Азию и обратно. Наше сотрудничество позволит ускорить работу по запуску новых маршрутов, обеспечению объема грузовой базы, развитию товаропроводящей инфраструктуры, привлечению новых грузовых потоков для наших логистических сервисов в рамках ЕАЭС. Мы готовы поделиться опытом наших цифровых разработок и предоставить подвижной состав, включая скоростные и контрейлерные платформы, специализированные контейнеры для клиентов и партнеров проекта на маршрутах транспортных коридоров России, стран ЕАЭС и СНГ», – отметил генеральный директор ПАО «ФГК» Дмитрий Мурев.

Сотрудничество с одним из ведущих операторов подвижного состава поможет продвинуть проект "Евразийский агроэкспресс" на рынках ЕАЭС, стран СНГ, ШОС и БРИКС. Мы, в свою очередь, предоставим полную экспертную поддержку как Федеральной грузовой компании, так и всему проекту в отношении вопросов развития международных транспортных коридоров, логистических терминалов и агрохабов, развития внешней торговли, создания и внедрения инновационных разработок в торговлю и логистику, включая цифровые системы и платформы», - заявила генеральный директор АНО "Евразийская агрологистика" Алевтина Кириллова.

Российско-китайский деловой форум "Новые горизонты и возможности" состоялся в Москве 16 марта 2026 года и стал ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения практической повестки дня российско-китайского сотрудничества в области инфраструктуры, логистики и торговли.