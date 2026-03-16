Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-03-16 16:55
Акционерное общество «ФГК» и Автономная некоммерческая организация «Евразийская агрологистика» оформили документ о долгосрочном взаимодействии и совместной работе.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Публичное акционерное общество «Федеральная грузовая компания» и Автономная некоммерческая организация «Евразийская агрологистика», способствующая развитию агропромышленного сектора, заключили меморандум о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве.

Момент подписания документа произошел во время российско-китайского логистического бизнес-форума под названием «Новые горизонты и возможности». Подписи под меморандумом оставили генеральный директор ПАО «ФГК» Дмитрий Мурев и генеральный директор АНО «Евразийская агрологистика» Алевтина Кириллова.

Меморандум был подписан с целью совместной работы над проектом «Евразийский агроэкспресс», который направлен на развитие контейнерных и мультимодальных ускоренных перевозок аграрных и продовольственных товаров стран, входящих в Евразийский экономический союз.

«Сегодня мы совершили важный шаг к реализации глобальных стратегических инициатив, направленных на развитие евразийской логистики. Заключение меморандума в будущем даст возможность ПАО «ФГК» участвовать в перевозках продукции агропромышленного комплекса с использованием собственного подвижного состава из Российской Федерации и Республики Беларусь в Центральную Азию и обратно. Наше сотрудничество позволит ускорить работу по запуску новых маршрутов, обеспечению объема грузовой базы, развитию товаропроводящей инфраструктуры, привлечению новых грузовых потоков для наших логистических сервисов в рамках ЕАЭС. Мы готовы поделиться опытом наших цифровых разработок и предоставить подвижной состав, включая скоростные и контрейлерные платформы, специализированные контейнеры для клиентов и партнеров проекта на маршрутах транспортных коридоров России, стран ЕАЭС и СНГ», – отметил генеральный директор ПАО «ФГК» Дмитрий Мурев.

Сотрудничество с одним из ведущих операторов подвижного состава поможет продвинуть проект "Евразийский агроэкспресс" на рынках ЕАЭС, стран СНГ, ШОС и БРИКС. Мы, в свою очередь, предоставим полную экспертную поддержку как Федеральной грузовой компании, так и всему проекту в отношении вопросов развития международных транспортных коридоров, логистических терминалов и агрохабов, развития внешней торговли, создания и внедрения инновационных разработок в торговлю и логистику, включая цифровые системы и платформы», - заявила генеральный директор АНО "Евразийская агрологистика" Алевтина Кириллова.

Российско-китайский деловой форум "Новые горизонты и возможности" состоялся в Москве 16 марта 2026 года и стал ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения практической повестки дня российско-китайского сотрудничества в области инфраструктуры, логистики и торговли.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru