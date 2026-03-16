Первый грузовик с цементом покинул станцию Нуя в Мордовии.

16:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые на Горьковской железнодорожной линии была осуществлена загрузка и отправка цемента с нового завода в Мордовии. Поезд, состоящий из 11 вагонов и весом 772 тонны, был отправлен со станции Нуя до станции Мытищи в Московском регионе.

«С учетом роста производственных возможностей компании, ожидается расширение географии поставок и увеличение объемов отгружаемой продукции. В будущем планируется отправлять около 5-7 вагонов цемента ежедневно», - отметил заместитель руководителя Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению, Александр Черемнов.

Отправителем груза является компания, занимающаяся производством цемента по сухому методу. Отличительной чертой этого предприятия является высокая производственная мощность, достигающая примерно 1,2 млн тонн цемента в год.

Стоит отметить, что в 2025 году на станциях этой железнодорожной линии было загружено и отправлено 1,6 млн тонн цемента, а за январь-февраль 2026 года - 117,6 тыс. тонн, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.