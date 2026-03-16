Транспортировка пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву в период января-февраля 2026 года увеличилась почти на 8%

В начале 2026 года на Горьковской железной дороге наблюдался рост пассажирских перевозок поездами дальнего следования в Москву.

За январь и февраль из Нижнего Новгорода в столицу России отправились 215,8 тыс. пассажиров, что на 7,9% больше, чем в тот же период предыдущего года. Между этими городами курсируют 27 прямых и транзитных поездов.

Из Казани в Москву за указанный период отправилось 102,6 тыс. человек (+4,1%). Связь между столицей Татарстана и Москвой обеспечивают 17 поездов.

50,2 тыс. пассажиров (+1,4%) воспользовались поездами дальнего следования из Кирова в Москву в январе – феврале. Между этими городами курсируют 15 прямых и транзитных поездов.

Из Ижевска в Москву отправились 25,2 тыс. пассажиров (+10,5%). Между этими городами курсируют 4 поезда.

