Транспортировка пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву в период января-февраля 2026 года увеличилась почти на 8%

2026-03-16 10:41
Транспортировка пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву в период января-февраля 2026 года увеличилась почти на 8%
В начале 2026 года на Горьковской железной дороге наблюдался рост пассажирских перевозок поездами дальнего следования в Москву.

За январь и февраль из Нижнего Новгорода в столицу России отправились 215,8 тыс. пассажиров, что на 7,9% больше, чем в тот же период предыдущего года. Между этими городами курсируют 27 прямых и транзитных поездов.

Из Казани в Москву за указанный период отправилось 102,6 тыс. человек (+4,1%). Связь между столицей Татарстана и Москвой обеспечивают 17 поездов.

50,2 тыс. пассажиров (+1,4%) воспользовались поездами дальнего следования из Кирова в Москву в январе – феврале. Между этими городами курсируют 15 прямых и транзитных поездов.

Из Ижевска в Москву отправились 25,2 тыс. пассажиров (+10,5%). Между этими городами курсируют 4 поезда.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления билетов и расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

