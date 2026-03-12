Сотрудники железной дороги провели экскурсию для студентов Западного отделения РАНХиГС, показав им работу Калининградского ТЦФТО.

2026-03-12 16:51
Второкурсники Западного филиала РАНХиГС посетили Калининградский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания на экскурсии.

Во время посещения Центра продаж услуг Калининградского ТЦФТО студенты, изучающие специальность «операционная деятельность в логистике», получили информацию о взаимодействии с клиентами, услугах, предоставляемых магистралью, о координации перевозочного процесса и о доступных в ОАО «РЖД» электронных сервисах для отправителей грузов. Они также познакомились с такими профессиями, как агент транспортного обслуживания и специалист по логистике.

Сотрудники ТЦФТО предложили студентам второго курса проходить производственную практику с возможностью последующего трудоустройства в компанию.

Экскурсия была организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным 23 октября 2025 года между Калининградской железной дорогой и РАНХиГС, и стала первым шагом в ряде мероприятий, направленных на знакомство студентов академии с работой магистрали.

В планах - посещение Диспетчерского центра управления перевозками, Дирекции по управлению терминально-складским комплексом и Дирекции снабжения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

