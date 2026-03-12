Сотрудники железной дороги провели экскурсию для студентов Западного отделения РАНХиГС, показав им работу Калининградского ТЦФТО.

Второкурсники Западного филиала РАНХиГС посетили Калининградский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания на экскурсии.

Во время посещения Центра продаж услуг Калининградского ТЦФТО студенты, изучающие специальность «операционная деятельность в логистике», получили информацию о взаимодействии с клиентами, услугах, предоставляемых магистралью, о координации перевозочного процесса и о доступных в ОАО «РЖД» электронных сервисах для отправителей грузов. Они также познакомились с такими профессиями, как агент транспортного обслуживания и специалист по логистике.

Сотрудники ТЦФТО предложили студентам второго курса проходить производственную практику с возможностью последующего трудоустройства в компанию.

Экскурсия была организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным 23 октября 2025 года между Калининградской железной дорогой и РАНХиГС, и стала первым шагом в ряде мероприятий, направленных на знакомство студентов академии с работой магистрали.

В планах - посещение Диспетчерского центра управления перевозками, Дирекции по управлению терминально-складским комплексом и Дирекции снабжения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.