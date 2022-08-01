Перевозки пассажиров на сети ОАО «ЖД» в июле выросли на 13,6%

11:41

По оперативным данным, в июле 2022 года на инфраструктуре ОАО «ЖД» перевезено 108,2 млн пассажиров, что на 13,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 12,2% (до 94,6 млн человек), а в дальнем следовании – на 24,1% (до 13,6 млн человек).

Пассажирооборот в июле 2022 года составил 15,9 млрд пасс.-км, что на 20,3% превышает аналогичный показатель 2021 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос почти на 14,6%, составив почти 3,2 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании на 21,8% до 12,7 млрд пасс.-км.

Всего в январе-июле 2022 года было перевезено 642,8 млн пассажиров (+ 7,1% к январю-июлю 2021 года). Из них в пригородном сообщении – 582,3 млн пассажиров (+ 6,4%), в дальнем следовании – 60,5 млн пассажиров (+ 13,9%).

Пассажирооборот на сети ОАО «ЖД» с начала 2022 года вырос на 14,3% к уровню прошлого года и составил 67,7 млрд пасс.-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-июле составил почти 17,8 млрд пасс.-км (+ 7,1%), в дальнем следовании – 49,9 млрд пасс.-км (+ 17,1%).