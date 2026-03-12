Олег Белозёров заявил: «Мы с РОСПРОФЖЕЛ имеем схожие цели: стабильность, безопасные и приемлемые условия работы, а также уверенность в будущем для каждого работника железной дороги»

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», приветствовал участников XXXV съезда Российского профсоюза работников железнодорожного и транспортного строительства (РОСПРОФЖЕЛ), который состоялся 12 марта в Москве.

Среди присутствующих на мероприятии были Дмитрий Шаханов, председатель РОСПРОФЖЕЛ, Геннадий Фадеев, первый президент ОАО «РЖД», и Константин Пашков, первый заместитель министра транспорта РФ.

«Сотрудничество с профсоюзом всегда было и остается важнейшим для РЖД. В конце прошлого года мы подписали новый коллективный договор на период 2026–2028 годы. Хочу выразить благодарность за конструктивный, зрелый и профессиональный диалог, который мы вели в ходе переговоров», – отметил Олег Белозёров.

Он также подчеркнул, что благодаря эффективной работе РЖД и РОСПРОФЖЕЛ удалось не только сохранить все существующие гарантии, льготы и программы поддержки, но и обеспечить их рост.

В рамках мероприятия Олег Белозёров вручил профсоюзным работникам корпоративные награды.