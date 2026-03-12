Олег Белозёров заявил: «Мы с РОСПРОФЖЕЛ имеем схожие цели: стабильность, безопасные и приемлемые условия работы, а также уверенность в будущем для каждого работника железной дороги»

2026-03-12 15:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», приветствовал участников XXXV съезда Российского профсоюза работников железнодорожного и транспортного строительства (РОСПРОФЖЕЛ), который состоялся 12 марта в Москве.

Среди присутствующих на мероприятии были Дмитрий Шаханов, председатель РОСПРОФЖЕЛ, Геннадий Фадеев, первый президент ОАО «РЖД», и Константин Пашков, первый заместитель министра транспорта РФ.

«Сотрудничество с профсоюзом всегда было и остается важнейшим для РЖД. В конце прошлого года мы подписали новый коллективный договор на период 2026–2028 годы. Хочу выразить благодарность за конструктивный, зрелый и профессиональный диалог, который мы вели в ходе переговоров», – отметил Олег Белозёров.

Он также подчеркнул, что благодаря эффективной работе РЖД и РОСПРОФЖЕЛ удалось не только сохранить все существующие гарантии, льготы и программы поддержки, но и обеспечить их рост.

В рамках мероприятия Олег Белозёров вручил профсоюзным работникам корпоративные награды.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

