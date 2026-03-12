В 2026 году на территории Московской железнодорожной сети планируется провести ремонтные работы на 376 железнодорожных переездах.

2026-03-12 14:21
В 2026 году железнодорожники Москвы планируют отремонтировать 376 переездов на территории Московской железной дороги для обеспечения безопасности движения поездов и автомобилей. В рамках ремонтных работ будет выполнена асфальтировка проезжей части в зоне ответственности ОАО «РЖД».

Большая часть работ будет выполнена в Московской области – на 116 переездах. В Орловской области планируется ремонт 47 переездов, в Тульской – 46, в Курской – 43, в Смоленской – 37, в Брянской – 32, в Калужской – 28, в Рязанской – 21, во Владимирской – 3, в Липецкой – 1, в Москве – 19.

На 6 переездах будет выполнен капитальный ремонт, включающий замену и обновление оборудования, дорожного покрытия, настилов и дорожных знаков. Три из них находятся в Подмосковье, по одному – в Тульской, Калужской и Курской областях.

Еще на 22 переездах запланирован капитальный ремонт в процессе обновления пути. В дополнение, в рамках капитального ремонта будет выполнена замена 6 комплектов устройств заграждения переездов (УЗП) и 59 комплектов резинокордового настила. Работы будут проводиться в специальные технологические «окна», в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Всего на МЖД функционирует 1374 переезда – это самое большое количество на железнодорожной сети, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

