С момента запуска цифровой платформы РЖД на бирже было отгружено более 10 миллионов тонн нефтяных продуктов.

Более 10 миллионов тонн нефтяных продуктов были доставлены клиентам отдела "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской биржи через электронную площадку "Оператор товарных поставок" (ОТП РЖД). В 2025 году грузоперевозки увеличились более чем в 6 раз, достигнув 8,5 миллионов тонн. Доля биржевых сделок на условии ОТП РЖД в общем объеме сделок с доставкой по железнодорожному транспорту составила 32,74% по итогам 2025 года.

"С момента проведения пробной сделки в 2021 году, цифровая платформа стала незаменимым инструментом для взаимодействия крупнейших поставщиков и потребителей нефтепродуктов в стране. Мы видим рост спроса со стороны наших клиентов, что подтверждает актуальность наших цифровых и логистических сервисов. Главное достижение - сегодня мы можем говорить о развитии организованного товарного рынка на основе современных цифровых технологий", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.

"Институт ОТП РЖД постоянно совершенствуется. Клиенты высоко оценили такие функции, как возможность расчетов по перегрузам и недогрузам, доступ к транспортной документации в личном кабинете ОТП РЖД. Мы получаем множество предложений от компаний по дальнейшему развитию проекта. В 2026 году механизм ОТП РЖД будет расширен на рынок нефтехимии, а также на экспортные перевозки лесоматериалов и других товаров, которые торгуются на Петербургской бирже", - заявил старший вице-президент Петербургской Биржи Антон Карпов.

В декабре 2025 года был установлен рекордный месячный объем торгов - 1 190 273 тонны, доля биржевых сделок на условии ОТП РЖД в общем объеме сделок превысила 38%. Максимальное количество нефтепродуктов, проданных за одну торговую сессию в 2025 году, составило 70 тысяч тонн.

«Доставка первых 10 миллионов тонн товара с биржи - это логический итог усердной совместной работы руководства и специалистов биржи, поставщиков, покупателей и регуляторов. Это важный успех всей нашей команды», - заявил генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов.

Количество участников торгов, зарегистрированных на ОТП РЖД, увеличилось на 60%, достигнув 1084 в 2025 году (из них 1055 - покупатели, 29 - продавцы). В 2025 году цифровая платформа была расширена в секции «Лес и строительные материалы». Предполагается, что в 2026 году в рамках развития проекта ОТП РЖД будет запущена в секции «Энергетические ресурсы» Петербургской биржи.

Платформа была введена в промышленное использование в декабре 2022 года в секции «Нефтепродукты» и используется для внутренних поставок товаров с биржи.