Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента запуска цифровой платформы РЖД на бирже было отгружено более 10 миллионов тонн нефтяных продуктов.

2026-03-12 13:30
С момента запуска цифровой платформы РЖД на бирже было отгружено более 10 миллионов тонн нефтяных продуктов.
Более 10 миллионов тонн нефтяных продуктов были доставлены клиентам отдела "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской биржи через электронную площадку "Оператор товарных поставок" (ОТП РЖД). В 2025 году грузоперевозки увеличились более чем в 6 раз, достигнув 8,5 миллионов тонн. Доля биржевых сделок на условии ОТП РЖД в общем объеме сделок с доставкой по железнодорожному транспорту составила 32,74% по итогам 2025 года.

"С момента проведения пробной сделки в 2021 году, цифровая платформа стала незаменимым инструментом для взаимодействия крупнейших поставщиков и потребителей нефтепродуктов в стране. Мы видим рост спроса со стороны наших клиентов, что подтверждает актуальность наших цифровых и логистических сервисов. Главное достижение - сегодня мы можем говорить о развитии организованного товарного рынка на основе современных цифровых технологий", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.

"Институт ОТП РЖД постоянно совершенствуется. Клиенты высоко оценили такие функции, как возможность расчетов по перегрузам и недогрузам, доступ к транспортной документации в личном кабинете ОТП РЖД. Мы получаем множество предложений от компаний по дальнейшему развитию проекта. В 2026 году механизм ОТП РЖД будет расширен на рынок нефтехимии, а также на экспортные перевозки лесоматериалов и других товаров, которые торгуются на Петербургской бирже", - заявил старший вице-президент Петербургской Биржи Антон Карпов.

В декабре 2025 года был установлен рекордный месячный объем торгов - 1 190 273 тонны, доля биржевых сделок на условии ОТП РЖД в общем объеме сделок превысила 38%. Максимальное количество нефтепродуктов, проданных за одну торговую сессию в 2025 году, составило 70 тысяч тонн.

«Доставка первых 10 миллионов тонн товара с биржи - это логический итог усердной совместной работы руководства и специалистов биржи, поставщиков, покупателей и регуляторов. Это важный успех всей нашей команды», - заявил генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов.

Количество участников торгов, зарегистрированных на ОТП РЖД, увеличилось на 60%, достигнув 1084 в 2025 году (из них 1055 - покупатели, 29 - продавцы). В 2025 году цифровая платформа была расширена в секции «Лес и строительные материалы». Предполагается, что в 2026 году в рамках развития проекта ОТП РЖД будет запущена в секции «Энергетические ресурсы» Петербургской биржи.

Платформа была введена в промышленное использование в декабре 2022 года в секции «Нефтепродукты» и используется для внутренних поставок товаров с биржи.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru