Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Уральской железнодорожной линии начались регулярные работы по подготовке к периоду паводка.

2026-03-12 12:57
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Южно-Уральской железнодорожной магистрали принимаются все необходимые меры для обеспечения непрерывного и безопасного движения поездов, включая своевременную подготовку инфраструктурных объектов к безопасному пропуску весенних вод.

С приходом ледохода на мостах магистрали будут установлены 32 водомерных поста для контроля уровня и скорости течения рек. С 2025 года в Оренбургской области для исследования русел рек и анализа различных затопленных участков используется новый прибор - боковой гидролокатор с эхолотом "Гидра". Для дистанционного осмотра мостовых опор и берегоукрепительных сооружений применяется телеуправляемый подводный аппарат, способный погружаться на глубину до 200 м и поднимать до 4 кг груза.

Более 3 тыс. км водоотводных сооружений будут очищены от снега и льда. Впервые на российских железных дорогах для очистки водоотводных канав и кюветов вдоль насыпи применяется новая технология - специальная строительная железнодорожная техника, используемая в летних путеремонтных кампаниях. Этот метод позволяет быстро убирать большие объемы снега с минимальным использованием человеческих ресурсов. Около 3,5 тыс. малых мостов и труб будут очищены и проверены на готовность к пропуску талых вод, снег будет убран со станций.

Особое внимание будет уделено плотинам, расположенным недалеко от железной дороги. До начала паводка 45 таких сооружений будут осмотрены вместе с представителями муниципалитетов и организациями-владельцами.

К началу апреля на ЮУЖД планируют создать 16 противоэрозионных поездов для предотвращения возможных последствий паводков: 6 в Челябинской области, 2 в Курганской области, 7 в Оренбургской области и 1 в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Их дежурство продолжится до середины июня, до окончания паводкового сезона. Поезда будут оборудованы инвентарем, необходимым для ремонтных работ. Также будут подготовлены 3 состава из самосвальных вагонов с запасом бутового камня в объеме 1600 куб. м для быстрого устранения возможных деформаций земляного полотна и искусственных сооружений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru