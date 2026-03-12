Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2026 году на железнодорожной сети РЖД предполагается провести ремонт более 3,5 тыс. км трассы.

2026-03-12 11:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом году планируется установить более 1,7 тыс. новых стрелочных переводов, включая около 470 стрелок на железнодорожных путях Восточного полигона, где до конца года предполагается отремонтировать около 1,2 тыс. км железнодорожных путей.

Для улучшения эффективности работ, РЖД активно обновляет свой парк путеремонтного оборудования.

В частности, в этом году предусмотрено приобретение высокоэффективной выправочной машины для стрелочных переводов, рельсоукладочного комплекса, 6 кранов для железнодорожного хода, машины для первичной выправки и 15 моторных самоходных платформ.

Также в эксплуатацию введут 2 новых самоходных снегоуборочных поезда и 3 снегоочистительные машины с пневматическим обдувом.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru