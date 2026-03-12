В 2026 году на железнодорожной сети РЖД предполагается провести ремонт более 3,5 тыс. км трассы.

В этом году планируется установить более 1,7 тыс. новых стрелочных переводов, включая около 470 стрелок на железнодорожных путях Восточного полигона, где до конца года предполагается отремонтировать около 1,2 тыс. км железнодорожных путей.

Для улучшения эффективности работ, РЖД активно обновляет свой парк путеремонтного оборудования.

В частности, в этом году предусмотрено приобретение высокоэффективной выправочной машины для стрелочных переводов, рельсоукладочного комплекса, 6 кранов для железнодорожного хода, машины для первичной выправки и 15 моторных самоходных платформ.

Также в эксплуатацию введут 2 новых самоходных снегоуборочных поезда и 3 снегоочистительные машины с пневматическим обдувом.