Транспортировка быстрыми железнодорожными составами по Горьковскому направлению в январе-феврале 2026 года увеличилась на 17%

09:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первые два месяца 2026 года более 652 тыс. пассажиров воспользовались услугами скоростных поездов «Ласточка» и «Буревестник», следующих по Горьковской железной дороге в Нижний Новгород. Это на 17% больше, чем в тот же период 2025 года.

На маршруте Нижний Новгород – Москва было перевезено свыше 614 тыс. пассажиров, из которых 392,6 тыс. ехали на «Ласточках», а 221,8 тыс. - на «Буревестнике». Это также на 17% больше, чем в январе – феврале предыдущего года.

22,6 тыс. пассажиров отправились из Нижнего Новгорода в Киров на «Ласточках» (-2,4%), а из Нижнего Новгорода в Иваново – 15,5 тыс. (+19,3%).

«Ласточки» следуют по Горьковской железной дороге в составах из 5 и 10 вагонов, а двухэтажный поезд «Буревестник» состоит из 10 вагонов. ОАО «РЖД» мониторит изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе поездов.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также на кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и расписании движения поездов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также можно обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.