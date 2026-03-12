С января текущего года объем транспортировки контейнеров по Забайкальской железнодорожной линии увеличился на 22,5%

2026-03-12 09:15
В период с января по февраль 2026 года на территории Забайкальской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 44,4 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров по всем видам транспортных сообщений. Это на 22,5% больше, чем в тот же период 2025 года. При этом, в рамках внутренних перевозок было перевезено 4,1 тыс. ДФЭ, что на 13,6% меньше.

Транспортировка загруженных контейнеров по всем видам сообщений в январе-феврале увеличилась на 25,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигла 41,6 тыс. ДФЭ (было перевезено 403 тыс. тонн грузов, что на 14,1% больше), включая:

  • промышленные товары – 10,9 тыс. ДФЭ (+64,7%);
  • метизы – 8,1 тыс. ДФЭ (+22,3%);
  • машины, станки, двигатели – 6,8 тыс. ДФЭ (+0,4%);
  • химические вещества и сода – 5 тыс. ДФЭ (+10,3%);
  • автомобили и их компоненты – 3 тыс. ДФЭ (+49,2%);
  • бумага – 1,6 тыс. ДФЭ (+2,4%), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
