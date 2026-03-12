За январь-февраль текущего года на Красноярской железной дороге было перевезено более 13 млн тонн груза.

В течение первых двух месяцев 2026 года с платформ железнодорожных станций Красноярска было отправлено 13,1 млн тонн груза, что на 9,2% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В январе и феврале были погружены и отправлены следующие грузы:
Тарифный грузооборот за январь-февраль 2026 года составил 23,6 млрд тарифных тонно-км, что на 3,9% меньше, чем за тот же период 2025 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 27,4 млрд тонно-км (снижение на 3,9%).
Зона обслуживания Красноярской железной дороги включает в себя территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.