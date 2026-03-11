Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги и МЦД-3 ожидаются в марте в связи с улучшением инфраструктуры.

2026-03-11 09:46
Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги и МЦД-3 ожидаются в марте в связи с улучшением инфраструктуры.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В марте изменится график движения некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги, включая МЦД-3, из-за ремонтных работ на 2 главном пути между станциями Перово-1 и Люберцы-1.

Так называемые технологические "окна", продолжительностью в 48 часов, запланированы с 02:30 14 марта до 02:30 16 марта, а также в те же часы с 21 по 23 марта, то есть в выходные, когда количество пассажиров минимально. В это время специалисты будут заниматься заменой рельсовых плетей и сваркой 8 стыков на участках общей длиной 6,1 км. В мае на этом же участке планируются работы по замене рельсошпальной решетки, глубокой очистке и подсыпке щебеночного балласта, выправке пути. Во время проведения работ движение поездов будет осуществляться по соседним путям.

Мы хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание внесены значительные изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а несколько поездов временно исключены из расписания. Так, большинство поездов МЦД-3 будет курсировать от Зеленограда до Митьково и Плющево, а от Раменского – до Люберец.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

