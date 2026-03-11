С 29 марта Горьковская железнодорожная линия начнет эксплуатацию второго набора поездов "Ласточка", следующих по маршруту Нижний Новгород - Киров.

С целью повышения уровня обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности, Горьковская магистраль ввела вторую ежедневную пару скоростных поездов "Ласточка" на маршруте Нижний Новгород - Киров, начиная с 29 марта 2026 года.

«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик на разных направлениях. Маршрут между Нижним Новгородом и Кировом является одним из наиболее востребованных на магистрали. В 2025 году "Ласточками" по данному маршруту путешествовали 171,5 тыс. человек, а за первые 2 месяца 2026 года - уже 22,6 тыс.», - заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Скоростной поезд № 745/746 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 06:00 и прибывать в Киров в 10:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:00 и прибывать в Нижний Новгород в 21:44. По пути следования предусмотрены остановки на станциях Урень, Шахунья, Пижма и Котельнич-1.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Детальную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.