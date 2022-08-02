Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание скорого пригородного поезда «Ласточка» Самара – Жигулевск изменяется с 5 по 19 августа

2022-08-02 13:14
С 5 по 19 августа по техническим причинам изменяется расписание скорого пригородного поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевск. Состав будет отправляться со станции Самара в 08:12 (ранее отправление было в 07:00) и прибывать на конечную станцию Жигулевск в 09:59. Время указано местное.

Все остальные рейсы «Ласточки» останутся без изменений.

Информация о расписании движения поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК» и на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоратитвных коммуникаций КбшЖД. 

