В период с января по февраль 2026 года, поезда с ускоренной доставкой контейнеров от Свердловской железнодорожной магистрали отправили в Китай свыше 10 тысяч тонн рапсового масла.

В начале 2026 года, Свердловская железная дорога отправила из Свердловской области в Китай более 10 тыс. тонн рапсового масла с помощью ускоренных контейнерных поездов. Груз был размещен в 20-футовых контейнерах, оснащенных специальными гибкими вкладышами (флекситанками).

Первая отправка ускоренных контейнерных поездов с наливным грузом "рапсовое масло" по Свердловской железной дороге произошла в июне 2024 года. Тогда из тюменской станции Войновка в Китай было отправлено 3,2 тыс. тонн рапсового масла в тестовом режиме. В 2024-2025 годах с екатеринбургских и алапаевских станций было перевезено почти 87 тыс. тонн этого груза с помощью ускоренных "флекси-поездов".

Сейчас экспорт ценного продукта осуществляется с екатеринбургских станций - Аппаратная, Кольцово, парк "Гипсовая" станции Екатеринбург-Товарный, а также с алапаевской станции, в соответствии с графиком поставок, утвержденным производителем. Контейнерные поезда-экспрессы следуют к месту назначения с повышенной скоростью по специально разработанному графику.

Ускоренные контейнерные сервисы пользуются большим спросом у грузоотправителей Свердловской железной дороги. Они позволяют компаниям доставлять товары (включая экспортные) быстрее и точно в срок. Так как время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, владелец груза может более эффективно планировать логистику, рационально использовать ресурсы и снизить транспортные расходы.

За первые два месяца 2026 года Свердловская железная дорога отправила 288 контейнерных поездов по расписанию, согласованному с клиентом, перевезя 587 тыс. тонн грузов. Грузы в контейнерах регулярно перевозятся по 144 маршрутам (+2 новых маршрута в январе 2026 года - Тобольск - Мыс Чуркин и Шувакиш - Жигулевское Море), сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.