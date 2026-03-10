Двойной состав "Ласточек" на маршруте Нижний Новгород - Москва начнет работу в марте.

Двойной состав быстрого поезда № 723 "Ласточка" будет следовать по маршруту Нижний Новгород - Москва в определенные дни марта в рамках ОАО "РЖД".

Десятивагонный состав отправится из Москвы 13 и 15 марта в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. "Ласточка" отправится из Нижнего Новгорода 14 и 16 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами, а также на новом двухэтажном поезде "Буревестник", состоящем из 10 вагонов. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов.

Проездные документы можно получить через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах бронирования билетов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.