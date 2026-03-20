Корпорация "РЖД" проведет модернизацию станции Углич в Золотом кольце.

В преддверии 60-летия туристического маршрута «Золотое кольцо», холдинг «РЖД» начал работы по модернизации вокзала на станции Углич.

В процессе реконструкции предполагается восстановить исторический вид фасада здания в соответствии с архивными фотографиями и документами. Планируется замена кровли, входной и оконной группы, а также обновление интерьера с учетом современных требований комфорта и безопасности.

В дополнение, вокзал будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями, а для пассажиров с детьми будут созданы специальные условия. В комнате для матери и ребенка будет установлена мягкая мебель и организовано игровое пространство для детей.

На стенах предполагается установить панно, которые будут акцентировать внимание на местные достопримечательности, а архитектурная подсветка здания подчеркнет его красоту.

Совместно с правительством Ярославской области и администрацией городского поселения Углич будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что железнодорожная сеть охватывает большую часть городов как по существующему, так и по расширенному маршруту «Золотое кольцо». Холдинг «РЖД» придает большое значение вокзалам, находящимся в этих городах.

Так, в 2024 году был отремонтирован вокзал Нерехта, восстановлен вокзал Калязин и открыт новый вокзал в Переславле-Залесском. Еще ранее была проведена реконструкция вокзалов в Иванове и Костроме. В этом году планируется завершить обновление пассажирской инфраструктуры станций Боголюбово и Углич, а также начать ремонт вокзала в Ростове Великом.