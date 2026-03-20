Проект Московской железнодорожной системы был удостоен золотой награды на Международной выставке изобретений «Архимед».

Золотую награду на 29-м Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2026" получило уникальное покрытие, предназначенное для предотвращения незаконного пересечения железнодорожных путей.

Согласно идеи создателей, применение данного покрытия поможет уменьшить количество травм на железнодорожных путях. Это прямоугольная резиновая плита с пятью рядами четырехгранных пирамид высотой 12 см. Уникальная геометрия поверхности делает невозможным установку стопы на основание плиты.

Дополнительные конструктивные элементы обеспечивают подогрев плит для эффективного использования в зимний период. Также их можно покрыть специальным светоотражающим материалом, который предупреждает о потенциально опасных местах ночью. Для упрощения установки предусмотрены специальные пазы типа "ласточкин хвост", что облегчает соединение плит между собой при укладке.

Покрытие было разработано и изготовлено в цехе по переработке резинотехнических изделий на базе путевой машинной станции № 96, которая находится на станции Смоленск-Сортировочный. Плиты изготавливаются из ранее использованных резиносодержащих материалов, непригодных для повторного использования, с добавлением клеящего вещества и красителей при необходимости.

Тестирование плиты прошло на станции Домодедово, где не было зафиксировано ни одного случая травмирования. В будущем планируется расширить успешный опыт на другие станции столичной магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.