Сотрудники Горьковской железной дороги примут участие в предупредительной кампании «Безопасный транспорт»

2026-03-20 14:11
Сотрудники Горьковской железной дороги примут участие в предупредительной кампании «Безопасный транспорт»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали примут участие в акции по профилактике безопасности "Безопасный транспорт", которая будет проведена на всей территории ОАО "РЖД" в предверии школьных каникул.

Главная задача этих мероприятий - предотвращение инцидентов с несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях (так называемый "руфинг") и на местах подвижного состава, не предназначенных для этого ("зацепинг").

С 23 по 31 марта 2026 года железнодорожники вместе с представителями органов охраны проведут информационно-просветительскую работу с населением, учениками учебных заведений, учителями и родителями. Профилактические мероприятия будут организованы в виде встреч и бесед, включая открытые уроки и экскурсии на детские железные дороги и транспортные предприятия.

Во время проверок мест незаконного перехода железнодорожных путей сотрудники магистрали проведут профилактические беседы с гражданами, расскажут о рисках нарушения правил безопасности, включая предусмотренную административную ответственность за проход по путям в неустановленных местах, раздадут информационные буклеты.

Горьковская железная дорога регулярно проводит профилактическую работу по предотвращению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Хотим напомнить, что железнодорожные пути - это место с повышенным риском. Горьковская железная дорога призывает граждан придерживаться правил безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

