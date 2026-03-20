С 29 марта 2026 года будет восстановлено прямое субурбанное соединение между Новосибирской и Кемеровской областями.

С 29 марта, в связи с переходом на летнее время, будет изменено расписание движения 23 пригородных поездов в различных направлениях Новосибирской области.
Так, в восточном направлении после 17-летнего перерыва возобновляется пригородное сообщение между Новосибирской и Кемеровской областями: электропоезд № 6422/6421 Новосибирск – Болотная – Новосибирск теперь будет доходить до станции Юрга-1.
Расписание электропоезда:
Время в пути составляет около 3 часов.
Обратите внимание, что пригородные поезда не будут останавливаться на станциях Ремонтник, Приборостроитель, Кубово, Ветеран Труда. Остановки Кубово и Ветеран Труда остаются в расписании других 9 электропоездов. С остановки Ремонтник можно уехать на 19 электропоездах, с остановки Приборостроитель – на 12.
С 29 марта вводится новая остановка Киселёвка между станцией Болотная и остановочным пунктом Чахлово для пригородных поездов:
Компания «Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании, в группе перевозчика во «ВКонтакте» и в мобильном приложении «Экспресс-пригород», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.