С 29 марта 2026 года будет восстановлено прямое субурбанное соединение между Новосибирской и Кемеровской областями.

2026-03-20 13:55
С 29 марта 2026 года будет восстановлено прямое субурбанное соединение между Новосибирской и Кемеровской областями.
С 29 марта, в связи с переходом на летнее время, будет изменено расписание движения 23 пригородных поездов в различных направлениях Новосибирской области.

Так, в восточном направлении после 17-летнего перерыва возобновляется пригородное сообщение между Новосибирской и Кемеровской областями: электропоезд № 6422/6421 Новосибирск – Болотная – Новосибирск теперь будет доходить до станции Юрга-1.

Расписание электропоезда:

  • № 6422 Новосибирск-Главный – Юрга-1: отправление – в 19:44, прибытие – в 22:40;
  • № 6421 Юрга-1 – Новосибирск-Главный: отправление – в 05:19, прибытие – в 08:15.

Время в пути составляет около 3 часов.

Обратите внимание, что пригородные поезда не будут останавливаться на станциях Ремонтник, Приборостроитель, Кубово, Ветеран Труда. Остановки Кубово и Ветеран Труда остаются в расписании других 9 электропоездов. С остановки Ремонтник можно уехать на 19 электропоездах, с остановки Приборостроитель – на 12.

С 29 марта вводится новая остановка Киселёвка между станцией Болотная и остановочным пунктом Чахлово для пригородных поездов:

  • № 6404 Новосибирск – Болотная (отправление в 09:18);
  • № 6408 Новосибирск – Болотная (отправление в 11:33);
  • № 6414 Новосибирск – Болотная (отправление в 16:31);
  • № 6407 Болотная – Новосибирск (отправление в 14:47);
  • № 6413 Болотная – Новосибирск (отправление в 17:12).

Компания «Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании, в группе перевозчика во «ВКонтакте» и в мобильном приложении «Экспресс-пригород», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

