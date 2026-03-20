С 29 марта устанавливается новый субурбанский поезд, который будет курсировать между Омской и Новосибирской областями.

2026-03-20 13:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 29 марта 2026 года, в связи с переходом на летнее время, произойдут изменения в расписании 23 пригородных поездов, следующих в различных направлениях Новосибирской области.

Так, по будням в западном направлении будет добавлен дополнительный пригородный поезд № 6342 Колония – Татарская. Отправление с Колонии запланировано на 06:17, а прибытие в Татарскую ожидается в 08:02 по местному времени.

Введение дополнительного пригородного поезда обеспечит удобство передвижения жителей близлежащих к Татарске населенных пунктов до районного центра утром. Пассажиры поезда по маршруту Колония – Татарская также смогут пересесть на пригородный поезд Татарская – Новосибирск, что будет удобно для тех, кто хочет утром добраться до Татарской центральной районной больницы. Отправление с Татарской запланировано на 08:21, прибытие на станцию Татарская ЦРБ (2886 км) – в 08:26, а в Новосибирск-Главный поезд прибудет в 14:11.

Обратите внимание, что с 29 марта электропоезд № 7141/7142 Новосибирск – Татарская – Новосибирск будет следовать без остановок Жилмассив, Западная Площадка, Ипподром и Коченёво. В расписании остальных пригородных поездов эти остановки сохраняются.

Кроме того, с 29 марта электропоезд № 7135/7136 Новосибирск – Барабинск – Новосибирск будет следовать без остановок Бармашево, Рямок и Секты. Отправление с остановок Бармашево, Рямок сохраняется в расписании 9 электропоездов. С остановки Секты можно уехать на 4 пригородных поездах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

