РЖД внедряют новые снижения цен на транспортировку зерна и металла

2026-03-20 12:10
С первого июля до 30 сентября текущего года предусмотрена скидка в размере 11,5% на экспортные транспортировки зерна на небольшие дистанции (до 800 км) из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

С первого апреля и до окончания года будет применяться объемная скидка 12% на перевозки черных металлов внутри страны в крытых вагонах и полувагонах из Новокузнецка и Нижнего Тагила (станция Смычка) до станций Горьковской, Западно-Сибирской, Калининградской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Приволжской, Свердловской, Северной, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорог.

Кроме того, с первого апреля до конца года будет действовать объемная скидка 50% на транспортировку стальной заготовки с станции Смычка (Нижний Тагил) до станции Аша (Челябинская область).

