В период с января по февраль 2026 года, тур на "Остров-град Свияжск" возглавил список самых востребованных железнодорожных экскурсий в Татарстане.

Поездка в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» стала наиболее востребованной среди пригородных железнодорожных туров в Татарстане: в период с января по февраль 2026 года более 530 человек стали пассажирами поездов, следующих по этому маршруту.

Участники данного мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до Свияжска, после чего пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для туристов предусмотрены различные программы, тематические мероприятия и обзорные экскурсии.

Тур в Кукмор также пользуется большим спросом среди жителей и гостей Татарстана. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где изготавливают известные местные валенки. За 2 месяца этим туром воспользовались более 450 человек.

Популярным является маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан», который позволяет туристам побывать в старинной крепости и узнать о традициях татарского народа. Выбрав маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно посетить родину знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая, а тур Казань – Шемордан предлагает посещение оздоровительного комплекса «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В общей сложности в январе – феврале 2026 года почти 3 тыс. человек воспользовались туристскими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Татарстане.

Пассажиры могут получить всю информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.