Обновленный вокзал на станции Брянск-Льговский открылся после реконструкции

Холдинг «ЖД» полностью обновил пассажирскую инфраструктуру на станции Брянск-Льговский, которая является крупным железнодорожным узлом в Брянской области.

В ходе реконструкции выполнен ремонт фасада и внутренних помещений здания вокзала, пассажирских платформ и пешеходного моста.

Проведена перепланировка помещений, в результате которой здесь увеличено количество посадочных мест в зале ожидания, появилась комната матери и ребенка с пеленальным столиком и детской мебелью, а также современные санитарные комнаты с бесконтактным оборудованием. Во всех помещениях проведена отделка современными экологичными материалами, установлены новые системы освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, пожарной автоматики.

Для комфортного ожидания поезда на обновленном вокзале установлены эргономичные посадочные места с розетками для зарядки гаджетов, удобная система навигации, аромамашины и т.д. Прибывающим в Брянск пассажирам будет интересно ознакомиться с интерактивной картой, на которой отображены железнодорожные вокзалы и достопримечательности Брянской области, а с помощью QR-кода можно узнать подробную информацию о регионе.

В кассах установлены smart-стекла, которые во время работы кассира становятся прозрачными. Кроме того, оборудовали терминал с системой электронного управления очередью, что позволит быстро обслуживать пассажиров.

Особое внимание при ремонте было уделено адаптации функциональных зон вокзала для маломобильных пассажиров. Установлено индукционное оборудование и напольные тактильные элементы, обустроена касса с заниженным окном и специальная санитарная комната.

Также обновлен мост, соединяющий железнодорожную станцию с городом, и благоустроена прилегающая к вокзалу территория площадью 4,7 тыс. кв. м. Здесь обустроена автомобильная парковка, высажены деревья, пешеходная часть вымощена гранитной плиткой, установлено парковое освещение, удобные лавочки и урны.

Чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров из любого вагона поезда, пассажирские платформы были удлинены в ходе ремонта. Также на них смонтированы современные погодные модули с местами для сидения и оборудованы системы навигации, громкоговорящей связи и видеонаблюдения.