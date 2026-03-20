В течение зимнего периода, более 840 жителей Забайкалья восстановили свое здоровье в Центре реабилитации Забайкальской магистрали, расположенном на озере Арахлей.

В период с декабря по февраль 2025-2026 годов в Центре реабилитации и восстановления трудовых ресурсов Забайкальской железной дороги, расположенном на берегу озера Арахлей, отдохнуло 841 человек, включая 636 сотрудников железной дороги и их родственников.

Посетителям центра предлагались не только оздоровительные процедуры, но и различные культурно-спортивные мероприятия, мастер-классы по танцам, занятия на сапбордах, семейные спартакиады, квесты и психологические тренинги.

Центр реабилитации и восстановления трудовых ресурсов ЗабЖД, расположенный в Читинском районе Забайкальского края на берегу озера Арахлей, оснащен всем необходимым для комфортного отдыха работников железной дороги, их семей и всех желающих. В состав оздоровительного комплекса входят плавательный бассейн, кабинеты для проведения сеансов фитотерапии, гидромассажные ванны, сауна, соляная комната и кабинеты массажной терапии. В центре также есть столовая, помещения для тренингов и спортивных занятий, тренажеры. Зимой работают каток и трасса для тюбинга.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД, в центре есть возможность одновременного размещения 72 человек.