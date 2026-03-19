Инфраструктура Северной железнодорожной магистрали готовится к весеннему наводнению.

СЖД проводит специализированную подготовку железнодорожного пути и других инфраструктурных объектов перед началом ледохода и паводка.

«Мосты, водоотводные сооружения и участки с сложной геологией на всей территории Северной магистрали подвергаются проверке. Особое внимание уделяется участкам земляного полотна, расположенным недалеко от берегов водоемов. Локомотивные бригады, проходящие через эти места, должны быть особенно бдительными», - сообщил Рашид Сайбаталов, начальник СЖД.

Железнодорожники установили 49 временных водомерных постов для мониторинга уровней воды в реках. Большинство из них все еще находятся в состоянии ледостава. На 19 марта, река Воймига в Ивановской области уже освободилась ото льда, а реки Содема и Шексна в Вологодской области не замерзали в районе мостовых переходов.

Производится очистка водопропускных и водоотводных объектов, а также малых мостов от снега и льда. Это более 1,6 тыс. км кюветов, 4,8 тыс. км водоотводных и нагорных канав, более 4,7 тыс. водопропускных труб и малых мостов на территории дороги. Эта работа будет продолжаться до конца апреля в зависимости от местных погодных условий.

Сформирован запас материалов и инструментов для предотвращения размыва пути и оперативного устранения последствий, если размыв все же произойдет. Готовятся вагоны с бутовым камнем, щебнем, шпалами, лесом и инструментами. Из 167 таких вагонов на СЖД формируется 19 специальных противоразмывных поездов. Они распределены по станциям по всей длине железной дороги. Кроме того, подготовлен резервный состав из 30 вагонов-самосвалов со щебнем, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.