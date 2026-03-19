В образовательных учреждениях Калининградской области проводятся занятия по безопасности на территории железнодорожных сооружений.

2026-03-19 16:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом весенних школьных каникул в учебных заведениях проводятся занятия, посвященные безопасности на железнодорожных путях. Одно из таких мероприятий недавно прошло в средней школе, названной в честь Героя России Александра Моисеева, расположенной в поселке Знаменск Гвардейского района.

Школа в Знаменске расположена недалеко от железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники Калининградской железной дороги показали ученикам седьмых классов видеоматериалы о безопасности на железной дороге, обратив внимание на опасности, которые могут поджидать детей на железнодорожных путях. Был проведен серьезный разговор о неприемлемости экстремальных развлечений и актов вандализма.

В период каникул работники железной дороги усилят меры по предотвращению детского травматизма. В рамках акции «Безопасный транспорт», которая будет проводиться на магистрали с 23 по 31 марта, планируются совместные с транспортной полицией рейды, экскурсии школьников на железную дорогу, размещение профилактических материалов на вокзалах, станциях, в общественных местах, учебных заведениях, культурных и спортивных учреждениях и другие мероприятия.

Регулярная профилактическая работа, которую проводят сотрудники Калининградской железной дороги, помогла предотвратить случаи детского травматизма на объектах магистрали в 2024–2025 годах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

