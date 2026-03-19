Субурбанские пассажирские организации начинают реализовывать билеты на пригородные поезда через мессенджер Мах.

Корпорация «РЖД» улучшает свою цифровую платформу и добавляет новые способы приобретения билетов на пригородные электропоезда.

В частности, теперь можно приобрести билет на электричку в Новосибирской области через мессенджер Max – специализированный чат-бот теперь доступен для пассажиров электричек АО «Экспресс-пригород». Для его использования необходимо отсканировать соответствующий QR-код (он размещается на станциях и остановках) или подписаться на бота по ссылке https://max.ru/expressprigbot.

При покупке билета через чат-бота нужно указать дату поездки, станцию отправления/прибытия, электропоезд и тип билета. Затем следует оплатить поездку с помощью системы быстрых платежей.

После оплаты пассажир получит 2 QR-кода: один для предъявления контролеру в электропоезде, другой для прохода через турникеты, если они есть на станциях отправления и прибытия.

Стоит отметить, что через чат-бот в Max также можно приобрести льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных.

В скором времени такая возможность будет доступна пассажирам пригородных поездов АО «Омск-пригород» и АО «Кузбасс-пригород» в Омской и Кемеровской областях, а также АО «Алтай-пригород» и АО «Краспригород» в Алтайском и Красноярском краях.

В будущем планируется расширить этот сервис на все пригородные компании сети российских железных дорог.