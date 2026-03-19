Субурбанские пассажирские организации начинают реализовывать билеты на пригородные поезда через мессенджер Мах.

2026-03-19 12:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Корпорация «РЖД» улучшает свою цифровую платформу и добавляет новые способы приобретения билетов на пригородные электропоезда.

В частности, теперь можно приобрести билет на электричку в Новосибирской области через мессенджер Max – специализированный чат-бот теперь доступен для пассажиров электричек АО «Экспресс-пригород». Для его использования необходимо отсканировать соответствующий QR-код (он размещается на станциях и остановках) или подписаться на бота по ссылке https://max.ru/expressprigbot.

При покупке билета через чат-бота нужно указать дату поездки, станцию отправления/прибытия, электропоезд и тип билета. Затем следует оплатить поездку с помощью системы быстрых платежей.

После оплаты пассажир получит 2 QR-кода: один для предъявления контролеру в электропоезде, другой для прохода через турникеты, если они есть на станциях отправления и прибытия.

Стоит отметить, что через чат-бот в Max также можно приобрести льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных.

В скором времени такая возможность будет доступна пассажирам пригородных поездов АО «Омск-пригород» и АО «Кузбасс-пригород» в Омской и Кемеровской областях, а также АО «Алтай-пригород» и АО «Краспригород» в Алтайском и Красноярском краях.

В будущем планируется расширить этот сервис на все пригородные компании сети российских железных дорог.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

