С начала 29 марта этого года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов на Южно-Уральской железнодорожной линии.

В полночь 29 марта 2026 года на Южно-Уральской железнодорожной линии будут внесены сезонные изменения в расписание некоторых пригородных поездов. Это включает ускорение времени движения, добавление новых станций и изменение времени прибытия/отправления электричек.
Так, например, у пригородных поездов №№ 7157–7159–7161/7162–7160–7159, следующих по маршруту Челябинск – Дёма, время движения сократится на 12 минут при отправлении из Челябинска и на 16 минут при возвращении.
Для некоторых пригородных поездов добавляются новые станции:
В новом расписании также изменено время прибытия/отправления некоторых электричек. Пригородный экспресс № 7156 Оренбург – Илецк теперь будет отправляться из Оренбурга на 40 минут раньше – в 09:50 и прибывать в Илецк в 11:00. Электропоезд № 6601 Орск – Оренбург будет отправляться из Орска на 39 минут позже – в 07:49 и прибывать в Оренбург в 14:28.
Полная информация обо всех изменениях доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД», Свердловской и Башкортостанской пригородных компаний, а также на железнодорожных станциях, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.