С начала 29 марта этого года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов на Южно-Уральской железнодорожной линии.

2026-03-19 10:41
В полночь 29 марта 2026 года на Южно-Уральской железнодорожной линии будут внесены сезонные изменения в расписание некоторых пригородных поездов. Это включает ускорение времени движения, добавление новых станций и изменение времени прибытия/отправления электричек.

Так, например, у пригородных поездов №№ 7157–7159–7161/7162–7160–7159, следующих по маршруту Челябинск – Дёма, время движения сократится на 12 минут при отправлении из Челябинска и на 16 минут при возвращении.

Для некоторых пригородных поездов добавляются новые станции:

  • № 6065 Златоуст – Челябинск будет делать остановку на станции Шершни;
  • № 7210 Челябинск – Шумиха – на о. п. Тракторстрой;
  • № 7212 Челябинск – Шумиха – на о. п. Малое Дюрягино;
  • № 7441/7444, 7449/7452 Кумертау – Оренбург – на о. п. Степной.

В новом расписании также изменено время прибытия/отправления некоторых электричек. Пригородный экспресс № 7156 Оренбург – Илецк теперь будет отправляться из Оренбурга на 40 минут раньше – в 09:50 и прибывать в Илецк в 11:00. Электропоезд № 6601 Орск – Оренбург будет отправляться из Орска на 39 минут позже – в 07:49 и прибывать в Оренбург в 14:28.

Полная информация обо всех изменениях доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД», Свердловской и Башкортостанской пригородных компаний, а также на железнодорожных станциях, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

