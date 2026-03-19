С 29-го марта 2026 года произойдут изменения в расписании некоторых дальнобойных поездов на Южно-Уральской железнодорожной линии.

2026-03-19 10:32
С 29-го марта 2026 года произойдут изменения в расписании некоторых дальнобойных поездов на Южно-Уральской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В полночь 29 марта 2026 года на Южно-Уральской железнодорожной линии вводятся сезонные изменения в расписание движения некоторых дальнего следования поездов. Это включает в себя изменение времени прибытия/отправления поездов, корректировку маршрутов и увеличение времени остановки на станциях для посадки пассажиров.

Пассажирский поезд № 121, следующий из Екатеринбурга в Оренбург, будет прибывать в пункт назначения на 37 минут позже, в 13:11. Поезд № 136, следующий из Челябинска в Екатеринбург, будет отправляться на 45 минут раньше, в 21:05.

Маршрут пассажирского поезда № 105/106 будет изменен: теперь он будет останавливаться на станции Тольятти при движении из Оренбурга в Санкт-Петербург и обратно.

Из-за большого количества пассажиров, которые садятся на станции Шадринск, время стоянки поезда «Финист» № 849 «Курган – Екатеринбург» будет увеличено с 3 до 5 минут.

Подробнее о всех изменениях можно узнать на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на железнодорожных станциях, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

