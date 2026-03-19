С 29-го марта 2026 года произойдут изменения в расписании некоторых дальнобойных поездов на Южно-Уральской железнодорожной линии.

10:32

В полночь 29 марта 2026 года на Южно-Уральской железнодорожной линии вводятся сезонные изменения в расписание движения некоторых дальнего следования поездов. Это включает в себя изменение времени прибытия/отправления поездов, корректировку маршрутов и увеличение времени остановки на станциях для посадки пассажиров.

Пассажирский поезд № 121, следующий из Екатеринбурга в Оренбург, будет прибывать в пункт назначения на 37 минут позже, в 13:11. Поезд № 136, следующий из Челябинска в Екатеринбург, будет отправляться на 45 минут раньше, в 21:05.

Маршрут пассажирского поезда № 105/106 будет изменен: теперь он будет останавливаться на станции Тольятти при движении из Оренбурга в Санкт-Петербург и обратно.

Из-за большого количества пассажиров, которые садятся на станции Шадринск, время стоянки поезда «Финист» № 849 «Курган – Екатеринбург» будет увеличено с 3 до 5 минут.

Подробнее о всех изменениях можно узнать на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на железнодорожных станциях, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.