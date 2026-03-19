В период с января по февраль 2026 года, ретро-поезд, следовавший из Нижнего Новгорода в Арзамас, осуществил перевозку около 3,5 тысяч туристов.

В начале текущего года, с января по февраль, около 3,5 тысячи людей совершили путешествие на туристическом ретро-поезде, следующем по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За это время было сделано примерно 30 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

В Арзамасе путешественники посещают различные достопримечательности города, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие.

Также популярностью у туристов пользуется мультимодальный маршрут «Бал в Болдино», который за два месяца выбрали 1,4 тысячи человек. Этот маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является наиболее известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

В январе и феврале также были востребованы «Тур в Простоквашино», где гости посетили деревню из знаменитого советского мультфильма и приняли участие в развлекательной программе с любимыми мультгероями, поездка «К Морозке», в ходе которой туристы побывали в Поветлужье и познакомились с героем русского эпоса, а также обзорная экскурсия в город Семёнов.

В общей сложности за два месяца 2026 года более 6 тысяч пассажиров воспользовались услугами туристических поездов пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующих по Горьковской железной дороге в Нижегородской области.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.