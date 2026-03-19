В течение двух месяцев 2026 года, более 12,7 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Московской железнодорожной сети.

В первые два месяца 2026 года, более 12,7 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях МЖД. Это на 11% больше, чем в тот же период предыдущего года. Данная услуга доступна на всех вокзалах столицы и крупных региональных центрах. Наибольшим спросом пользовались услуги на Казанском (5,7 тыс. пассажиров), Павелецком (2,2 тыс.) и Ярославском (1,7 тыс.) вокзалах.

На важных станциях столичной железнодорожной сети созданы зоны ожидания для комфортного времяпрепровождения людей с ограниченными возможностями. Они оснащены местами для инвалидных колясок, скамейками для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, мягкими диванами и журнальными столиками. Для слабослышащих пассажиров установлен индукционный контур. Есть специальные места для собак-проводников. Зоны ожидания оборудованы розетками для зарядки устройств и дополнительными информационными табло.

Услуга сопровождения и помощи для людей с ограниченными возможностями на вокзалах и остановках предоставляется Центром поддержки мобильности ОАО «РЖД». Заявку можно подать не позднее чем за 24 часа до поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщила пресс-служба МЖД.