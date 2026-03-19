Красноярский железнодорожный узел проводит предупредительные действия для обеспечения безопасности сотрудников от укусов клещей.

2026-03-19 09:19
Красноярский железнодорожный узел проводит предупредительные действия для обеспечения безопасности сотрудников от укусов клещей.
Перед началом сезона активности клещей на КрасЖД принимаются специальные меры для обеспечения безопасности и комфорта работников железной дороги.

С наступлением весеннего тепла, в группу риска попадают работники различных профессий, которые проводят большую часть времени на открытом воздухе, включая путейцев, связистов, энергетиков, осмотрщиков вагонов и составителей поездов.

Для защиты этих специалистов на железной дороге подготовлено около 6 тыс. современных противоэнцефалитных костюмов, которые эффективно защищают от укусов клещей и других насекомых.

В дизайне костюмов предусмотрены специальные элементы: воланы-ловушки, которые препятствуют передвижению насекомых по одежде, манжеты и подкладка под курткой, которая заправляется в брюки и не позволяет клещам попасть на тело человека, а также противомоскитная сетка на капюшоне, которая закрывает лицо.

Кроме того, в данный момент на железной дороге проводится вакцинация работников от опасных вирусов (клещевого энцефалита, боррелиоза).

Стоит отметить, что Красноярская железная дорога проходит через территории Красноярского края, Республики Хакасии, а также частично через Иркутскую и Кемеровскую области, которые являются эндемичными регионами по инфекциям, переносимым клещами, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

