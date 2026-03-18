Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение двух месяцев 2026 года, число нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги уменьшилось почти в три раза.

2026-03-18 15:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2026 года на переездах Горьковской железной дороги было зарегистрировано в три раза меньше нарушений ПДД автомобилистами, чем за аналогичный период 2025 года. Всего было зафиксировано 13 случаев.

В течение этих двух месяцев на переездах этой магистрали произошло 5 ДТП, в результате которых получили травмы 3 человека.

Сотрудники железной дороги осуществляют комплекс мер по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя контроль за состоянием переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За январь-февраль 2026 года сотрудниками железной дороги совместно с правоохранительными органами было проведено более 330 рейдов для выявления нарушителей. В ходе этих рейдов было напомнено о правилах пересечения железнодорожных путей почти 37 тысячам водителей.

Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru