В течение двух месяцев 2026 года, число нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги уменьшилось почти в три раза.

В январе-феврале 2026 года на переездах Горьковской железной дороги было зарегистрировано в три раза меньше нарушений ПДД автомобилистами, чем за аналогичный период 2025 года. Всего было зафиксировано 13 случаев.

В течение этих двух месяцев на переездах этой магистрали произошло 5 ДТП, в результате которых получили травмы 3 человека.

Сотрудники железной дороги осуществляют комплекс мер по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя контроль за состоянием переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За январь-февраль 2026 года сотрудниками железной дороги совместно с правоохранительными органами было проведено более 330 рейдов для выявления нарушителей. В ходе этих рейдов было напомнено о правилах пересечения железнодорожных путей почти 37 тысячам водителей.

Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.