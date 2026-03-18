В период с января по февраль текущего года, терминалы Горьковской железнодорожной линии обработали около 550 тысяч тонн грузов.

В начале 2026 года, с января по февраль, терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали около 550 тысяч тонн грузов. Среди этих терминалов:

Муром – 54,9 тыс. тонн;

Тихорецкая – 54,4 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 48,2 тыс. тонн;

Доскино – 46 тыс. тонн;

Ижевск – 30,3 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 23,2 тыс. тонн;

Юрьевец – 18,5 тыс. тонн.

Терминалы магистрали предоставляют комплексные услуги по транспортировке: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиенты магистрали могут воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через "Личный кабинет" на сайте ОАО "РЖД", подав заявку на оказание услуг.

В рамках предоставления полного спектра услуг был разработан комплексный сервис "ЦМ-Экспедитор", который помогает клиентам оптимизировать маршрут грузоперевозок, загрузить и закрепить груз, оформить документы для перевозки, а также получить услугу полного экспедиторского сопровождения грузовой перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.