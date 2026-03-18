19 марта на железнодорожных переходах Калининградской области будут проводиться проверки для предотвращения аварий.

19-го марта работники железной дороги из Калининграда вместе с представителями Госавтоинспекции организуют проверки на соблюдение автоводами правил дорожного движения.

Более 40 железнодорожных переходов в регионе будут включены в план профилактических акций. Сотрудники железной дороги распространят среди водителей информационные брошюры и проведут беседы о важности предотвращения аварийных ситуаций на территории движения поездов, в то время как представители Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение ПДД.

Проведение таких регулярных проверок обусловлено постоянными рисками дорожно-транспортных происшествий на переходах. Так, за январь – февраль текущего года в результате 36 совместных выездов с Госавтоинспекцией было составлено 23 административных протокола на водителей, нарушивших правила пересечения путей.

В свою очередь, работники железнодорожной магистрали также принимают меры для обеспечения безопасности движения автотранспорта. С ноября 2025 года по март 2026 года благодаря вырубке деревьев и кустарников в полосе отвода улучшена видимость на 32 железнодорожных переходах. До конца года подобные работы будут выполнены еще на более чем 100 переходах региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.