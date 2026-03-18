Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

19 марта на железнодорожных переходах Калининградской области будут проводиться проверки для предотвращения аварий.

2026-03-18 12:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

19-го марта работники железной дороги из Калининграда вместе с представителями Госавтоинспекции организуют проверки на соблюдение автоводами правил дорожного движения.

Более 40 железнодорожных переходов в регионе будут включены в план профилактических акций. Сотрудники железной дороги распространят среди водителей информационные брошюры и проведут беседы о важности предотвращения аварийных ситуаций на территории движения поездов, в то время как представители Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение ПДД.

Проведение таких регулярных проверок обусловлено постоянными рисками дорожно-транспортных происшествий на переходах. Так, за январь – февраль текущего года в результате 36 совместных выездов с Госавтоинспекцией было составлено 23 административных протокола на водителей, нарушивших правила пересечения путей.

В свою очередь, работники железнодорожной магистрали также принимают меры для обеспечения безопасности движения автотранспорта. С ноября 2025 года по март 2026 года благодаря вырубке деревьев и кустарников в полосе отвода улучшена видимость на 32 железнодорожных переходах. До конца года подобные работы будут выполнены еще на более чем 100 переходах региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru