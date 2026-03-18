Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по трем маршрутам Московской железной дороги ожидаются в последние десять дней марта.

В конце марта изменится график движения некоторых пригородных поездов по Савёловскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги. Причина - модернизация инфраструктуры на участке Савёлово – Талдом и на станции Новоиерусалимская. Ремонтные работы также затронут остановочные пункты Варшавская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления.

Так, с 24 по 27 марта с 08:05 до 13:55 на участке Савёлово – Талдом будут проводиться работы по замене рельсовых плетей на протяжении 2 км. В это время движение поездов будет временно приостановлено, что повлияет на расписание: изменится время отправления и прибытия у некоторых электричек, а 4 поезда будут следовать по сокращенным маршрутам – от/до Лобни и от/до Талдома.

На станции Новоиерусалимская с 22:00 27 марта до 08:00 28 марта запланирована замена стрелочного перевода. Во время работ будет временно закрыт участок 1 главного пути, а движение будет осуществляться по соседним путям. Это приведет к изменению времени отправления или прибытия у некоторых поездов, а также к изменению количества остановок, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам.

С 21 по 24 марта с 23:30 до 05:00 на остановочных пунктах Варшавская и Бирюлево-Товарная Павелецкого направления будут проводиться работы по обновлению инфраструктуры. Это приведет к изменению времени отправления и прибытия у некоторых электричек. Некоторые составы будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.