2026-03-18 09:44
На электронных дисплеях столичных железнодорожных станций стали отображаться видеоролики, напоминающие о соблюдении норм безопасности на железнодорожном транспорте.
Видеоролики, напоминающие о соблюдении безопасности на железнодорожном транспорте, появились на цифровых экранах вокзалов Москвы. Это часть комплекса мер, направленных на предотвращение травматизма среди граждан на Московской железной дороге (МЖД).

Семь московских вокзалов: Белорусский, Восточный, Казанский, Курский, Павелецкий, Савёловский и Ярославский, оснащены информационными материалами. Цифровые экраны установлены у турникетов, входов и выходов с платформ, а также в залах ожидания. Видеоролики круглосуточно напоминают о необходимости переходить пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей, а также проявлять бдительность в зоне движения поездов.

МЖД проводит постоянную профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. С начала 2026 года на территории МЖД в Москве было зафиксировано 17 случаев травматизма, в то время как за аналогичный период 2025 года произошло 27 инцидентов.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и помнить, что внимательность и ответственность способствуют сохранению жизни и здоровья.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

