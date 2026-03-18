На электронных дисплеях столичных железнодорожных станций стали отображаться видеоролики, напоминающие о соблюдении норм безопасности на железнодорожном транспорте.

Видеоролики, напоминающие о соблюдении безопасности на железнодорожном транспорте, появились на цифровых экранах вокзалов Москвы. Это часть комплекса мер, направленных на предотвращение травматизма среди граждан на Московской железной дороге (МЖД).

Семь московских вокзалов: Белорусский, Восточный, Казанский, Курский, Павелецкий, Савёловский и Ярославский, оснащены информационными материалами. Цифровые экраны установлены у турникетов, входов и выходов с платформ, а также в залах ожидания. Видеоролики круглосуточно напоминают о необходимости переходить пути только в установленных местах, убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей, а также проявлять бдительность в зоне движения поездов.

МЖД проводит постоянную профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. С начала 2026 года на территории МЖД в Москве было зафиксировано 17 случаев травматизма, в то время как за аналогичный период 2025 года произошло 27 инцидентов.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и помнить, что внимательность и ответственность способствуют сохранению жизни и здоровья.