В конце марта в Кировской области начнут ходить два ретропоезда.

В определенные дни марта, Горьковская железнодорожная линия запустит специальные ретро-поезда на паровой тяге по маршрутам Киров – Слободской и Киров-Котласский – Матанцы – Лянгасово – Киров-Котласский. Этот проект был осуществлен в сотрудничестве с АО «ВВППК» и правительством Кировской области.

Поезд «Ретротур в Слободской» будет курсировать 21, 22, 28 и 29 марта. Поезд отправится со станции Киров-Котласский в 09:50 и прибудет в Слободской в 11:25. Возвращение запланировано на 14:20, прибытие на станцию Киров-Котласский в 15:35. Во время путешествия пассажиры смогут насладиться интерактивной развлекательной программой, посвященной творчеству Александра Грина. В Слободском путешественники примут участие в обзорной пешеходной экскурсии и тематическом чаепитии. На обратном пути их ждет мастер-класс, угощение блинами из Слободского и образовательный квиз «Гринландия зовет», активные участники которого получат подарки.

Поезд «Путешествие во времени» будет в пути с 23 по 27 марта. Отправление со станции Киров-Котласский в 09:50 и прибытие обратно на эту же станцию в 12:30. Участников тура ждет разнообразная развлекательная программа: интересные игры и задачи, викторина с исторической информацией о паровозе, мастер-класс по созданию значка или талисмана. Сказочные персонажи помогут маленьким пассажирам узнать историю региона через сказки, игры и творческие задания.

Билеты на тематические поезда «Ретротур в Слободской» и «Путешествие во Времени» доступны для покупки на сайте. Для организованных детских групп предусмотрены скидки и бесплатный проезд сопровождающих на основе расчета одного взрослого на 15 детей.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.