Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной линии в период с января по февраль 2026 года превзошла отметку в 28 тыс. ДФЭ.
2026-03-1809:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2026 года на Красноярской железной дороге было перевезено 28,2 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 27,6% меньше, чем в тот же период 2025 года. В числе этого, в экспортных перевозках было перевезено 20,3 тыс. ДФЭ (-9,4%).
Общее количество загруженных контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 21,3 тыс. ДФЭ (-12,4%), включая экспортные – 20,2 тыс. ДФЭ (-6,3%).
В общей сложности в контейнерах было перевезено 389,2 тыс. тонн грузов (-1,4%), включая:
цветные металлы – 8,2 тыс. ДФЭ (+44,4% по сравнению с январем – февралем 2025 года);
химические вещества и сода – 1,1 тыс. ДФЭ (-2,5%);
зерно – 1 тыс. ДФЭ (+57,1%);
мельничные продукты – 464 ДФЭ (увеличение – в 27,3 раза);
цветная руда и серное сырье – 372 ДФЭ (увеличение – в 5,6 раза);
продукты питания – 372 ДФЭ (-31,9%);
металлолом – 285 ДФЭ (+5,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.