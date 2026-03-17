В течение двух месяцев 2026 года более 1 тыс. утерянных предметов были возвращены пассажирам Юго-Восточной и Приволжской железнодорожных линий.

2026-03-17 17:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2026 года, с помощью специализированного интернет-сервиса, работники железной дороги смогли вернуть пассажирам более 1 тысячи забытых вещей в поездах, которые обслуживаются Приволжским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» (ответственным за участки Юго-Восточной и Приволжской железных дорог).

Наиболее часто утерянными предметами были мобильные телефоны, наушники, документы и одежда.

Отметим, что для поиска утерянных вещей пассажиры дальнего следования могут использовать специальный сервис на веб-сайте ОАО «РЖД». Для этого нужно заполнить электронную форму в разделе «Поиск забытых вещей». В форме необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, на основании которого был приобретен билет. Также необходимо описать утерянные предметы и указать предположительное место в вагоне, где они были оставлены. После обработки запроса будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Поиск доступен в течение 30 дней с момента начала поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

