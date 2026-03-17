Октябрьская железнодорожная компания готовится к периоду ледохода и обеспечивает пропуск весенних и дождевых вод.

16:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом весны работники Октябрьской железнодорожной магистрали начинают подготовку транспортных объектов к потенциальному половодью. В первую очередь, эксперты занимаются мероприятиями по отводу воды от устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также стрелочных переводов, и проводят разбивку снежных насыпей в межпутьях на станциях и на склонах земляного полотна в местах выгрузки снегоуборочной техники.

С момента начала подготовительных работ было очищено от снега и льда более 1,6 тыс. км кюветов и около 4,8 тыс. км горных и дренажных каналов. Специалисты осмотрели более 4,6 тыс. отверстий малых мостов и труб, а также около 840 участков, где есть риск размыва земляного полотна. На участке дороги было выявлено около 1,5 тыс. таких участков. Работники железной дороги провели проверку 20 водомерных станций и 30 плотин. Ежедневно собирается информация о состоянии ледяного покрова и уровне рек.

Для быстрого реагирования будет создано 20 противоэрозионных поездов. В их состав войдут 15 полувагонов с дорожным гравием, 40 платформ с камнем и 21 самосвал.

Подготовка к возможному повышению уровня воды и половодью на Октябрьской железной дороге будет завершена к 13 мая, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.