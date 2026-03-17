Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Октябрьская железнодорожная компания готовится к периоду ледохода и обеспечивает пропуск весенних и дождевых вод.

2026-03-17 16:54
С приходом весны работники Октябрьской железнодорожной магистрали начинают подготовку транспортных объектов к потенциальному половодью. В первую очередь, эксперты занимаются мероприятиями по отводу воды от устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также стрелочных переводов, и проводят разбивку снежных насыпей в межпутьях на станциях и на склонах земляного полотна в местах выгрузки снегоуборочной техники.

С момента начала подготовительных работ было очищено от снега и льда более 1,6 тыс. км кюветов и около 4,8 тыс. км горных и дренажных каналов. Специалисты осмотрели более 4,6 тыс. отверстий малых мостов и труб, а также около 840 участков, где есть риск размыва земляного полотна. На участке дороги было выявлено около 1,5 тыс. таких участков. Работники железной дороги провели проверку 20 водомерных станций и 30 плотин. Ежедневно собирается информация о состоянии ледяного покрова и уровне рек.

Для быстрого реагирования будет создано 20 противоэрозионных поездов. В их состав войдут 15 полувагонов с дорожным гравием, 40 платформ с камнем и 21 самосвал.

Подготовка к возможному повышению уровня воды и половодью на Октябрьской железной дороге будет завершена к 13 мая, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru