Свердловская железнодорожная компания осуществляет действия по предотвращению паводков.

16:40

Свердловская железнодорожная магистраль принимает ряд профилактических мер для обеспечения безопасного и непрерывного движения поездов во время паводка и ледохода. Эти меры направлены на предотвращение деформации земляного полотна и затопления железнодорожных путей, а также защиту инженерных сооружений во время таяния снега и пропуска паводковых вод.

Согласно информации от гидрометеорологической группы Екатеринбургского центра диагностики и мониторинга инфраструктурных устройств, из-за снежной зимы в период паводка на территории дороги ожидается сложная ситуация: максимальный уровень воды в реках Тюменской, Свердловской областей и Пермского края может превысить средние многолетние показатели на 0,5–2,5 м.

Мероприятия по предотвращению паводка проводятся в соответствии с специально разработанным планом-графиком, который регулирует действия железнодорожников и размещение специализированного подвижного состава и оборудования. Особое внимание уделяется искусственным сооружениям – мостам, туннелям, земляному полотну железных дорог. У 74 железнодорожных мостов через основные реки установлены водомерные станции для измерения уровня воды в речных руслах: информация об изменениях поступает ежедневно. Кроме того, мониторинг паводковой ситуации в районе железнодорожных мостов осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с графиком проводится очистка от снега почти 700 км кюветов, нагорных и водоотводных канав, более 2,5 тыс. малых мостов и водопропускных труб, а также контроль пропуска воды через 10 плотин на водохранилищах и прудах рядом с путями.

С целью предупреждения искажения земляного покрова и затопления железнодорожных трасс на СвЖД было создано 22 специализированных антиэрозионных поезда. Они располагаются в крупных железнодорожных узлах и на важных станциях: Верещагино, Пермь-Сортировочная, Кунгур, Левшино, Всеволодо-Вильва, Чусовская, Губаха, Кузино, Дружинино, Шарташ, Богданович, Егоршино, Туринск-Уральский, Войновка, Верх-Нейвинск, Гороблагодатская, Серов-Заводской, Верхнекондинская, Демьянка, Сургут, Ноябрьск-I и Пурпе. В составе этих поездов - 150 платформ с гравием, бутовым камнем, песком, круглым лесом и пиломатериалами, а также вагоны с необходимыми инструментами и оборудованием. Антиэрозионные поезда находятся на специально выделенных для них путях с возможностью немедленного отправления в обе стороны (к месту проведения работ).

Завершается процесс уборки снега со станций с использованием специальной техники. Организованы дополнительные обходы и дежурства сотрудников СвЖД на приоритетных участках и малых искусственных сооружениях. На местах проводится постоянное взаимодействие с подразделениями МЧС и органами власти, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.