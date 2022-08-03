Новый электропоезд повышенной комфортности начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс с 4 августа

09:20

4 августа 2022 года в первый рейс отправится новый комфортабельный электропоезд ЭП2Д. Состав из 6 вагонов начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс. Рейс №6015 отправится с пригородного вокзала Челябинска в 10:40 (время местное). Пассажиров первого рейса ждет праздничная программа.

До конца 2022 года ожидается прибытие еще 3 составов электропоезда ЭП2Д. Составы будут курсировать на направлениях Челябинск – Карталы и Челябинск – Миасс – Златоуст.

Вагоны нового электропоезда оборудованы эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: подъемник для посадки и высадки пассажиров, место для крепления инвалидных колясок. Кроме того, головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, в том числе для маломобильных пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.

Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом. Наружные двери – прислонно-сдвижного типа. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе на крыше.

Уважаемые представимтели СМИ!

Приглашаем принять участие в мероприятии 4 августа (время местное):

09:50 - сбор представителей СМИ на пригородном вокзале Челябинска. Начало посадки пассажиров в пригородный поезд №6015 сообщением Челябинск – Миасс-1;

10:00 - брифинг с участием руководителя АО «СПК»;

10:10 - праздничная программа для пассажиров;

10:40 - отправление пригородного поезда №6015.

Контактное лицо: Алена Изместьева, тел. 8-922-10-75-823, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.