В феврале на сетях РЖД наблюдался рост загрузки зерна на 38%

13:07

В феврале 2026 года было отправлено 3 млн тонн зерна по сети РЖД, что на 38% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из этого количества 197 тыс. тонн было загружено в контейнеры (13,1 тыс. ДФЭ, +17,7%).

2,1 млн тонн зерна было отправлено на экспорт (увеличение в 1,8 раза), включая 1,4 млн тонн (+48%) - в сторону портов.

Самый большой объем (1,1 млн тонн, увеличение в 1,7 раза) был отправлен за границу через порты Юга. В порты Северо-Запада было отправлено 207 тыс. тонн (+39%), в порты Дальнего Востока - 43 тыс. тонн (-60,9%).

Через сухопутные пункты пропуска в феврале на экспорт было отправлено 760 тыс. тонн (увеличение в 2,6 раза).

В рамках внутренних перевозок было перевезено 837 тыс. тонн (-10,6%).

Лидеры по объему загрузки зерна: