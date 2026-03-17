В феврале на сетях РЖД наблюдался рост загрузки зерна на 38%

2026-03-17 13:07
В феврале 2026 года было отправлено 3 млн тонн зерна по сети РЖД, что на 38% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из этого количества 197 тыс. тонн было загружено в контейнеры (13,1 тыс. ДФЭ, +17,7%).

2,1 млн тонн зерна было отправлено на экспорт (увеличение в 1,8 раза), включая 1,4 млн тонн (+48%) - в сторону портов.

Самый большой объем (1,1 млн тонн, увеличение в 1,7 раза) был отправлен за границу через порты Юга. В порты Северо-Запада было отправлено 207 тыс. тонн (+39%), в порты Дальнего Востока - 43 тыс. тонн (-60,9%).

Через сухопутные пункты пропуска в феврале на экспорт было отправлено 760 тыс. тонн (увеличение в 2,6 раза).

В рамках внутренних перевозок было перевезено 837 тыс. тонн (-10,6%).

Лидеры по объему загрузки зерна:

  • Новосибирская область (334 тыс. тонн, +44,3%);
  • Алтайский край (328 тыс. тонн, +27,6%);
  • Омская область (290 тыс. тонн, +7,3%).
